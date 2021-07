06:28

Hamilton: Wie Teamfotos zur Kommission geführt haben

Hamilton selbst hat im Zuge der Veröffentlichung des Berichts erzählt, wie er am Ende der Saison 2019 ein Schlüsselerlebnis hatte. Nach dem Gewinn seines sechsten Weltmeistertitels habe er sich die Teamfotos angesehen, dabei sei ihm erst aufgefallen, wie wenig Schwarze in seiner Mannschaft arbeiten.



Er dachte, dass seine Erfolge dazu führen würden, dass mehr People of Color in der Formel 1 arbeiten werden. Doch das ist nicht passiert. "Ich habe mich gewundert, warum ich eine der wenigen schwarzen Personen war." Und zwar nicht nur unter den Fahrern, sondern ganz generell in der Formel 1.



"Als ich über die Jahre erfolgreicher wurde, dachte ich, dass dies mehr Türen für Schwarze öffnen würde. Aber Ende 2019 in Abu Dhabi habe ich mir die Teamfotos angesehen." Das sei eine "deutliche" Erinnerung daran gewesen, dass noch viel getan werden müsse, um den Sport inklusiver zu gestalten. "Da wusste ich, dass ich mehr machen muss." Das sei die Initialzündung für die Hamilton-Kommission gewesen.