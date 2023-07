Formel-1-Liveticker: Endet heute die Red-Bull-Dominanz?

Keine Bevorzugung von Norris

Lando Norris sieht McLaren keineswegs als eine Art Eintagsfliege an und lobte nach dem zweiten Platz sein Team in den höchsten Tönen:



"Es läuft eigentlich alles sehr, sehr gut. Das Team macht einen guten Job und wenn das Team einen guten Job macht und das Auto passt, wir ein gutes Qualifying haben und ein gutes Rennen, dann gibts keinen Grund nicht dran zu glauben, dass wir gute Ergebnisse einfahren können."



"Die Fahrer haben einen außergewöhnlichen Job gemacht. Am Ende war es schon ein bisschen an der Grenze, die Boxenstopps waren schnell, das Auto war schnell. Super Ergebnis", so Zak Brown bei Sky Deutschland und fügte zum Platzwechsel zwischen Norris und Piastri durch den ersten Stopp an:



"Wir haben natürlich versucht gegen Lewis zu covern und die Entscheidung getroffen. Wir wollten dabei nicht den ein oder anderen bevorzugen, wir haben darüber an der Boxenmauer gesprochen, das war keine Absicht", und dabei nahm er Oscar Piastri, der zum Interview kam, in den Arm.