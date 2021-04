05:25

Bottas: Mental nicht "auf allerhöchstem Niveau"

Hat Toto Wolff ein Sorgenkind in seinem Team? Diese Frage stellte Ralf Schumacher dem Mercedes-Teamchef nach dem Rennen auf 'Sky'. "Ich habe mehr Sorgen, aber welches Sorgenkind meinst du?", entgegnete der Wiener. Der Ex-Pilot spielte natürlich auf Valtteri Bottas an, der ganz abgesehen von dem Crash mit Russell ein katastrophales Wochenende in Imola erlebte.



Auch Wolff musste zugeben, dass Bottas gar nicht in jener Position hätte fahren sollen, in der er zum Zeitpunkt des Zwischenfalls lag. "Valtteri hat einen wirklich miserablen ersten Stint im Nassen gehabt", weiß Wolff. Daher sei auch die mentale Verfassung des Finnen nicht "gerade auf allerhöchstem Niveau" nach dem Wochenende. "Wir müssen ihn einfach aufbauen, da gibt es gar keine andere Möglichkeit."



Denn: Mercedes braucht in diesem Jahr beide Piloten für den WM-Kampf gegen Red Bull: "Ja, den brauche ich schon da vorne."