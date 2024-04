Formel-1-Liveticker: Machen Formel 1 und MotoGP gemeinsame Sache?

Gemeinsamer Event von Formel 1 und MotoGP?

Machen Formel 1 und MotoGP bald gemeinsame Sache? Am Montag wurde bekannt, dass Formel-1-Eigentümer Liberty Media 86 Prozent der Anteile an MotoGP-Inhaber Dorna erwirbt. Das öffnet die Tür für eine Zusammenarbeit der beiden Premiumserien.



Dorna-Geschäftsführer Carlos Ezpeleta will einen gemeinsamen Event "nicht ausschließen", gibt aber zu, dass es ein "kompliziertes Projekt" wäre.



"Das ist etwas, was im Moment aus offensichtlichen Gründen nicht in den unmittelbaren Plänen steht und woran wir nicht arbeiten, aber es ist auch nichts, was wir für die mittelfristige Zukunft ausschließen", sagt Ezpeleta.



"Die Realität sieht jedoch so aus, dass es nur begrenzt Sinn macht, denn schließlich haben wir einige Veranstaltungen mit unserer eigenen Fangemeinde, die sich in den meisten Fällen von der Fangemeinde der Formel 1 unterscheidet."



Das Problem: Beide Serien fahren vor vollen Tribünen und sind meist ausverkauft. Bei einem geteilten Event müssten beide Serien ihre Fans teilen. Zudem gibt es natürlich auch unterschiedliche Sponsoren, deren Interessen überschneiden.



"Andererseits gibt es eine Reihe von Strecken, auf denen beide [Serien] fahren können, aber es sind nicht so viele, also ist es ein Projekt, das nicht verworfen wird, aber wir arbeiten auch nicht daran."