Formel-1-Liveticker: Der Medientag in Las Vegas

Bottas: Lieber so als in Miami!

Wir bleiben direkt einmal beim Finnen, der in seiner Medienrunde auch über die heutige Eröffnungsshow gesprochen hat. "Die ganze Sache hat etwa 30 Minuten unserer Zeit in Anspruch genommen. Das ist in Ordnung", findet er.



Es sei zum Beispiel besser als in Miami gewesen, wo es unmittelbar vor dem Start eine lange Fahrerpräsentation gab. Das sei nicht optimal gewesen, doch mit einer Show am Medientag habe er dagegen kein Problem.



Vor dem Rennen solle es dann lediglich noch "eine verkürzte Version davon" geben. "Ich denke also, dass sie aus früheren Versuchen gelernt haben. Für mich ist das in Ordnung", so Bottas.