Formel-1-Liveticker: Der Mediendonnerstag in Katar

Tsunoda kontert Gerüchte

In den letzten Wochen kamen in den sozialen Netzwerken vermehrt die Gerüchte auf, dass Yuki Tsunoda ab der Saison 2026 bei Aston Martin fahren wird, weil sie dann von Honda mit Motoren ausgestattet werden. Dies geht vor allem darauf zurück, dass man seitens Honda großes Vertrauen in ihn legt und Fans weltweit haben dann die Brücke dahingeschlagen, dass man ihn bei Red Bull deshalb nicht ins Cockpit neben Max Verstappen lässt, weil er sowieso wechseln wird.



In seiner Medienrunde in Katar stellte der Japaner jetzt mal was klar:



"Was sie damit meinen ist, dass solange ich oder ein anderer Japaner erfolgreich sein können [in der Formel 1], ist es egal, wo ich hingehe. Sie wollen, dass man als japanischer Fahrer erfolgreich ist. Natürlich wären sie glücklich, wenn man dann zusammenarbeiten würde, aber am Ende ist es ihnen auch egal. Das mag ich an Honda, sie schert es nicht, bei welchem Team du fährst."



Es geht auch nicht darum, dass sich Honda um die Zusammenarbeit mit Aston Martin kümmert oder dergleichen, sondern, dass Yuki Tsunoda erfolgreich sein kann. Das ist vorerst weiter bei AlphaTauri und auch weiter mit einem Honda-Motor im Heck.