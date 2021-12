05:02

Finale live im FreeTV (aber nicht in Deutschland, sorry)

Formel-1-Fans in Großbritannien und den Niederlanden kommen an diesem Wochenende in den Genuss, das Finale ihrer beiden Piloten Lewis Hamilton und Max Verstappen live im FreeTV verfolgen zu können.



Channel 4 hat in Großbritannien einen Deal mit Sky gemacht und darf das Finale öffentlich zeigen. Sonst gibt es nur das Rennen in Silverstone live im FreeTV zu sehen, ansonsten nur verspätete Höhepunkte.



Die niederländische TV-Sender Ziggo Sport hat derweil verkündet, dass man einen öffentlichen Feed zur Verfügung stellen möchte.



In Deutschland kannst du das Rennen leider nicht frei empfangbar schauen. Nachdem RTL in Saudi-Arabien sein viertes Live-Rennen übertragen hatte, zeigt Sky das Finale wieder exklusiv. Alle Informationen zur Übertragung an diesem Wochenende findest du in unserer TV-Übersicht.