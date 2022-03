Formel-1-Liveticker: Warum Mercedes 2022 noch nicht abschreibt

Formel 1 am Samstag

Eine der Besonderheiten des Las-Vegas-GP wird sein, dass das Rennen am Samstag ausgetragen wird. Echte Formel-1-Hardcore-Fans wissen allerdings, dass es auch in der Vergangenheit schon Samstagsrennen gab.



Ich habe zu diesem Thema mal bei meinem Kollegen Stefan Ehlen (Folge ihm hier auf Facebook!) nachgefragt, der bei uns in der Redaktion der Experte für solche historischen Formel-1-Fakten ist.



So fand der Große Preis von Großbritannien zum Beispiel über Jahrzehnte immer an einem Samstag statt. Das betraf also auch das allererste Formel-1-Rennen überhaupt, das 1950 in Silverstone eben an einem Samstag stattfand.



Erst seit den 1980er-Jahren wird auch auf der Insel am Sonntag gefahren.

Foto: LAT

Startschuss für die Formel 1: Die begehrte Startnummer 1 trägt beim ersten Rennen der WM-Geschichte in Silverstone Juan Manuel Fangio auf dem Auto. Er geht im Alfa Romeo 158 an den Start, das zum erfolgreichsten Auto der ersten Formel-1-Saison werden soll.