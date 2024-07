Formel-1-Liveticker: Erster Experte fordert Perez-Rauswurf, wenn ...

Bottas will keine Übergangslösung sein

Der Finne hat noch immer keinen Vertrag für 2025 unterschrieben. Nun steht er bei seinem Ex-Team Mercedes sicher nicht ganz oben auf der Liste, aber eine Rückkehr nach Brackley könnte für Mercedes selbst tatsächlich Sinn ergeben.



Dann nämlich, wenn man Max Verstappen für 2025 nicht bekommt, ihm 2026 die Tür aber weiter offen halten möchte. In diesem Szenario bräuchte man für das kommende Jahr eine Übergangslösung.



Genau so eine will Bottas aber gar nicht sein. Gegenüber dem britischen Mirror stellt er klar: "Einen Platz für ein Jahr zu besetzen, ist nicht das, was ich im Moment will oder brauche."



"Für das nächste Jahr wünsche ich mir etwas mehrjähriges mit einem klaren Plan für die kommenden Jahre und eine gemeinsame Arbeit für diese Zeit. Ich denke, das ist es, was ich brauche: eine gute Herausforderung und einen klaren Plan", so Bottas.



"Wenn ich nur ein Jahr mache, steht man danach wieder am Anfang und muss sich überlegen, was als nächstes kommt. Ich bin mit Toto [Wolff] gut befreundet, also haben wir natürlich über alles gesprochen", verrät er.



Eine Rückkehr zu Mercedes für nur ein Jahr wäre für ihn aber nicht attraktiv.