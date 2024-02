Formel-1-Liveticker: Erwartet uns das große "Silly-Season-Chaos" für 2025?

Testplan

Jeweils ein Auto haben die Teams in den kommenden drei Tagen zur Verfügung, also muss man das auf beide Fahrer aufteilen, so gut es geht.



Alpine hat uns gerade ihren Fahrplan für den Test mitgeteilt:



Mittwoch: Ocon am Vormittag, Gasly am Nachmittag

Donnerstag: Gasly am Vormittag, Ocon am Nachmittag

Freitag: Ocon am Vormittag, Gasly am Nachmittag



Hier werden wir euch immer eine aktualisierte Liste der Fahrpläne aller Teams machen, sobald sie uns vorliegen.