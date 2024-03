Formel 1 am Mittwoch: Ex-Weltmeister sieht "Befreiung" bei Carlos Sainz

Einer für Audi?

Wie geht es mit Valtteri Bottas weiter, wenn Audi 2026 in die Formel 1 kommt? Klar ist, ans Karriereende denkt der Finne noch nicht, das sagte er in seiner Medienrunde in Melbourne:



"Ich möchte eigentlich gar nicht beziffern, wie viele Jahre ich noch habe, aber ich sehe das Ende noch nicht kommen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich viel zu geben und viel zu erreichen habe. Und jetzt ist meine Motivation, wieder näher an die Spitze zu kommen. Ich vermisse das Gefühl, mehr an der Spitze zu kämpfen. Und da wir nun Teil von Audi sind, könnte das eine großartige Gelegenheit für mich sein, das zu tun. Das ist natürlich sehr interessant für mich."



Gab es denn schon Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit?



"So langsam, ganz langsam kommt der Ball ins Rollen. Aber noch nichts Grundlegendes. Wir haben erst zwei Rennen absolviert, und ich denke, wir brauchen noch ein paar mehr unter dem Gürtel, und mit ein paar guten Ergebnissen wird der Ball hoffentlich ein bisschen mehr ins Rollen kommen, aber noch nicht wirklich."



Klingt für mich jetzt eher nicht so, dass das maximale Interesse an einer Fortführung der Zusammenarbeit besteht, aber wer weiß, vielleicht ziehen die Sauber-Ergebnisse ab Japan ja an.