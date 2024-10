Mexiko-Donnerstag in der Analyse: Norris stimmt Strafe weiterhin nicht zu

Albon: Werde mir beim Set-up was abschauen

Nachdem er an der Seite an der Seite von Logan Sargeant anderthalb Jahre lang leichtes Spiel hatte, und seine Reputation in der Formel 1 in dieser Zeit stark verbessern konnte, hat er mit Franco Colapinto seit vier Rennen ein anderes Kaliber neben sich.



Seinen jüngsten Formeinbruch will Albon jedoch weniger an der neuen Konkurrenzsituation festmachen, als an Brems- und Balanceproblemen, vor allem in langsameren Kurven, mit dem durch einige Upgrades modifizierten Williams.



"Wir haben definitiv eine andere Balance im Auto, seit wir die neuen Upgrades angebracht haben. Die müssen wir noch vollständig verstehen", erklärt Albon, der sich in Mexiko nun eher am Set-up seines Teamkollegen orientieren will.



