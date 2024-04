Formel-1-Liveticker: Experten nehmen "desolates" Mercedes-Team auseinander

Alonso: Haben keine großen Schwächen

Der Aston Martin gehört in dieser Saison bislang nicht zu den absoluten Topautos, ist aber an guten Tagen durchaus in der Lage, zum Beispiel einen Mercedes oder McLaren zu schlagen - wie es Fernando Alonso jüngst in Suzuka schaffte.



"Wir sehen im Moment keinen bestimmten Bereich, in dem wir schwach sind. Uns fehlt einfach überall ein bisschen was", fasst Alonso die Situation zusammen und nennt einige Beispiele.



"Wir hätten gerne mehr Performance bei niedrigen Geschwindigkeiten und eine bessere Traktion. Wir würden auch gerne mehr Abtrieb in den Hochgeschwindigkeitskurven haben", so der Spanier.



"Und im Moment ist es immer noch so, dass wir am Samstag etwas schneller sind als am Sonntag. Der Reifenabbau ist also ein weiteres Thema, das wir angehen müssen. Aber es gibt nicht das eine spezifische Thema", betont Alonso.