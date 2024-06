Barcelona-Samstag in der Analyse: McLaren "der klare Favorit"?

Was bietet die Formel 1 fürs Geld?

Formel-1-Fans zahlen viel Geld, wenn sie an die Strecke kommen. Für das Rennwochenende in Silverstone gibt es noch viele Karten, weil die Fans dort die Preise nicht weiter zahlen wollen.



Kevin Scheuren war in Barcelona mal für euch in der Fanzone unterwegs, um euch in unserem neuen Video zu zeigen, was ihr für euer Geld so bekommt, was Merchandise kostet und was die Fans so für ihre Tickets bezahlt haben.

Kevin Scheuren in der Fanzone, um zu zeigen, was ihr für euer Geld bekommt, was Merchandise kostet und was die Fans für ihre Tickets bezahlen.