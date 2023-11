Formel-1-Liveticker: Der Rennsonntag in Sao Paulo

Lando Norris war vor dem Wochenende eher skeptisch, was sein McLaren leisten können wird und hat das gestern auch in der Top-3-Pressekonferenz nach dem Sprint wiederholt:



"Wir werden nicht plötzlich gegen einen Red Bull auf einer Strecke kämpfen, von der wir fast nicht erwartet hätten, dass sie uns wieder einmal so gut liegt. Es gibt viele positive Überraschungen und eine Menge Gutes für uns. Natürlich werde ich es morgen wieder versuchen, aber ich werde etwas mehr überholen müssen."



Sein Teamchef Andrea Stella hat in seiner Medienrunde Auskunft darüber gegeben, wie Erwartungen und Realität an diesem Wochenende in Brasilien im Einklang sind:



"Das Auto verhält sich ziemlich genau so, wie wir es von der Konzeption her erwartet haben, und dann auch von der Leistung her, wie wir es offline und sogar im Simulator simuliert haben. Es gibt keine Überraschungen in Bezug auf die Leistung des Autos selbst. Aber was man in der Simulation nicht erhält, ist die Wettbewerbsfähigkeit. Wenn man das Auto inmitten der anderen Autos oder im Duell mit den anderen Autos sieht, weiß man, dass man sein Auto über eine bestimmte Rundenzeit verbessert hat. Und das spiegelt sich für mich gut wider, aber die Wettbewerbsfähigkeit ist etwas besser, als wir erwartet hätten."



Norris startet das Rennen nachher durch die Startplatzstrafe für George Russell von Platz 6, Oscar Piastri geht von Rang 10 rein.

Foto: Motorsport Images