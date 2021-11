10:53

Seidl: Auch Ferrari kann schlechten Tag haben

Die Scuderia ist in der WM um Kampf um P3 an McLaren vorbeigezogen und macht aktuell auch den stärkeren Eindruck. Aufgeben will man in Woking aber nicht. "Das Wichtigste ist es, zu akzeptieren, dass solche Tage im Rennsport vorkommen können", erklärt Teamchef Andreas Seidl.



"Gleichzeitig kann deinem Gegner so etwas auch passieren. Es gibt also keinen Grund, diesen Kampf aufzugeben", betont er und stellt klar: "Es ist wichtig, weiterzumachen. Zum Glück ist direkt am nächsten Wochenende wieder ein Rennen." Dort wolle McLaren schnell versuchen, "zurückzuschlagen".



Leicht wird das nicht - aber sicher auch nicht unmöglich.