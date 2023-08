Formel-1-Liveticker: Der Medientag in Monza

Ferrari: Weniger Druck an diesem Wochenende?

Den meisten Formel-1-Fans ist klar, dass Ferrari das Heimspiel in Monza unter normalen Umständen an diesem Wochenende nicht gewinnen wird. Nimmt das womöglich sogar ein wenig Druck vom Team?



"Ich wünschte, wir würden als Favoriten mit der Chance auf den Sieg kommen", stellt Carlos Sainz in diesem Zusammenhang klar. "Aber die Realität ist, dass diese Jungs [von Red Bull] super schnell sind", betont er.



"Aber ich denke trotzdem, dass alles möglich ist, wenn wir uns in die Lage bringen können, um das Podium zu kämpfen", so der Spanier, der mit ein bisschen Glück also sogar einen Sieg nicht ausschließen will.



Erwarten sollte man das von der Scuderia an diesem Wochenende aber ganz sicher nicht. Eigentlich hat man also mehr zu gewinnen als zu verlieren.