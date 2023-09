Formel-1-Liveticker: Fällt Daniel Ricciardo noch bis Oktober aus?

Villeneuve: Darum verliert Perez immer den Anschluss

Wir bleiben eben bei Red Bull und den beiden Fahrern: 2022 und vor allem 2023 kam Sergio Perez recht gut rein in die Saison, verlor dann in der Weltmeisterschaft aber irgendwann klar den Anschluss an seinen Teamkollegen.



Jacques Villeneuve hat eine Theorie, warum das jetzt schon zweimal passiert ist. "Man sieht das jedes Jahr. In den ersten paar Rennen ist Perez auf einem Niveau mit [Verstappen] oder sogar etwas besser", hat der Kanadier beobachtet.



"Aber Max arbeitet und arbeitet und bekommt das Auto so hin, dass er damit machen kann, was er will. Und dann zerstört er Perez. Es ist jedes Jahr gleich", so der Weltmeister von 1997.



Mit anderen Worten: Red Bull baut seiner Meinung nach kein Auto, das speziell auf Verstappen zugeschnitten ist. Vielmehr müsse der Weltmeister hart dafür arbeiten, dass für ihn alles passe.



Aber wenn das einmal der Fall sei, denn fahre Verstappen allen um die Ohren.