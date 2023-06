Formel-1-Liveticker: Fällt die Quali ins Wasser?

Stolzer Steiner

Nico Hülkenbergs Teamchef Günther Steiner ist ebenfalls froh, dass sein Schützling eine so gute Position bei einem sehr schwierigen Qualifying einfahren konnte.



Vergangenes Jahr in Brasilien war es Kevin Magnussen am Freitag mit der Pole Position, heute Hülkenberg mit Rang zwei in Kanada. Steiner freut sich daher zurecht bei "ServusTV" in Österreich:



"Das fühlt sich natürlich gut an. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Nico hat die Runde hingebracht, als er sie gebraucht hat. Vielleicht war ein bisschen Glück dabei, das muss man auch sagen, aber bei solchen Bedingungen [muss man] immer sein Bestes geben und dann passiert so etwas."



Auch Steiner wurde natürlich gefragt, was im Rennen morgen drin sein könnte:



"Ich weiß nicht genau, wie das Wetter morgen sein wird. Aber wenn es trocken ist... Gestern bei den Longruns waren wir mittelmäßig, aber bei den Longruns hatten wir immer Schwierigkeiten. Aber wir müssen uns so gut wie möglich vorbereiten und unser Bestes geben. Was dabei herauskommt, weiß ich nicht, zumal Nico gestern fast gar nicht gefahren ist - oder zumindest keinen Longrun. Wir wissen also nicht genau, wo wir stehen. Wir nehmen morgen als morgen und versuchen, das Bestmögliche herauszuholen."



Vielleicht versucht man es in der Nacht doch nochmal mit dem Regentanz ...