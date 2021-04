05:48

Warum macht Alpine so ein Geheimnis?

Die Franzosen wollen weiterhin nicht verraten, in welchen Bereich sie vor der Saison ihre Entwicklungstoken investiert haben. "Da geht es eher ums Prinzip", verrät Exekutivdirektor Marcin Budkowski bei den Kollegen von 'auto motor und sport' und erklärt: "Unser Technik-Koordinator Pat Fry ist es gewohnt, sich nicht in die Karten schauen zu lassen."



"Wenn du der Konkurrenz eine Sache preisgibst, erzählst du ihr oft auch andere Geheimnisse. Wir haben immerhin gesagt, dass wir die Token im Heck des Autos genommen haben. Da gibt es ja nicht so wahnsinnig viel Auswahl. Wenn man sich die Änderungen am Auto anschaut, kann man selbst herausfinden, was es ist", so Budkowski.