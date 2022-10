Formel-1-Liveticker: Fehler kostet Schumacher mindestens Q2

Was ist bei Russell los?

Wir bleiben eben bei Mercedes. Da ist Russell nämlich bereits im sechsten Qualifying in Folge hinter Hamilton gelandet. Seit der Sommerpause konnte er seinen Teamkollegen an einem Samstag nicht mehr schlagen.



Bei 'Sky' erklärt er, er wisse selbst nicht genau, was los sei. Er schaffe es einfach nicht mehr, auf dem "Level" zu performen, das er zu Beginn des Jahres noch gehabt habe. Immerhin sei es heute aber etwas besser gewesen.



Er landete nämlich nur 0,041 Sekunden hinter Hamilton. So nah war er seit der Sommerpause zuvor nur ein einziges Mal am Rekordweltmeister dran gewesen.