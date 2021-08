03:32

Der Tag danach ...

Was haben wir da gestern erlebt? So ganz sicher ist sich Maria Reyer da heute noch nicht. Jedenfalls steht fest: Einen so kuriosen Rennsonntag habe ich noch nie erlebt. Wenn man überhaupt von einem "Rennen" sprechen kann ...



Was soll man da schreiben, wenn doch eigentlich gar nichts passiert ist auf der Strecke? Keine Sorge, da fällt uns heute genug ein. Zum Beispiel darüber, ob diese "Farce", wie Lewis Hamilton das Schauspiel gestern bezeichnet hat, so noch einmal passieren könnte und was einige Fahrer zur Punktevergabe sagen.



