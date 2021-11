14:28

Verwarnung für Hamilton

Wir unterbrechen die PK kurz, denn wir haben eine Entscheidung in der Causa Hamilton. Er bekommt eine Verwarnung, seine erste der Saison. Die dürfte es dann gleich auch für Räikkönen geben. Hier die Erklärung der Stewards im Wortlaut:



"Car 44 left the track on the left hand-side between turns 1 and 2 and re-joined the track between turns 2 and 3, rather than re-joining by driving to the left-hand side of the bollard at turn 3. Whilst noting the driver’s comments in relation to track conditions and his attempt to steer to the left after leaving the track, the Stewards consider this to be a failure to follow the Race Director’s instruction given in article 21.1a) of the Race Director’s Event Notes."