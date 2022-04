Formel-1-Liveticker: "Vettel hat sich auch vieles selbst zuzuschreiben"

Alfa Romeo: Bottas hilft mit seiner Erfahrung

Teamchef Frederic Vasseur verrät im Hinblick auf den Neuzugang in Hinwil: "Er kommt von Mercedes mit unglaublich viel Erfahrung. Und das hilft uns enorm." Fünf Jahre war der Finne zuvor für Silberpfeile an den Start gegangen.



"Er hat [dort] in Sachen Performance einen sehr guten Job gemacht. Er stand immer im Schatten von Lewis, aber ich denke, dass das jedem so gehen würde", so Vasseur. Bei Alfa Romeo sei das nicht länger der Fall.



Bottas habe dort eine "andere Rolle" und sei "der Leader des Teams", so Vasseur, der erklärt: "Ich war überzeugt, dass er das kann. Und er macht einen großartigen Job." Bottas bringe das komplette Team nach vorne.



In der WM liegt Alfa Romeo nach den ersten drei Rennen auf P6. So weit vorne landete die Sauber-Truppe am Ende einer Saison zuletzt vor zehn Jahren.