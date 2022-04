Formel-1-Liveticker: Ferrari auch in Imola wieder "unerreichbar"?

Perez will auf Podium aufbauen

Wo wir gerade bei Verstappen sind: Der Weltmeister liegt in der WM nach seinen beiden Ausfällen aktuell auch hinter seinem Teamkollegen. Sergio Perez blickt zufrieden auf sein "konstantes Wochenende" in Melbourne zurück, wo er Zweiter wurde.



"Ich bin zufrieden damit, wie ich [in dieser Saison] bislang performt habe. Und es war ein Schritt in die richtige Richtung, in Melbourne zum ersten Mal in dieser Saison auf dem Podium zu stehen", so Perez.



Auf diesem Podestplatz werde er sich aber nicht ausruhen. Er wolle sich weiter "in allen Bereichen verbessern", so der Mexikaner, der auch in Imola wieder das Treppchen anpeilt.