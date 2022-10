Formel-1-Liveticker: Ferrari: Auch kleiner Budgetverstoß halbe Sekunde wert

Strafpunkte in Singapur

Zwei Fahrer haben am vergangenen Wochenende Strafpuntke auf ihr Konto bekommen. Sergio Perez und Nicholas Latifi haben jeweils zwei Strafpunkte kassiert. Perez wurde für den zu großen Abstand hinter dem Safety-Car belangt, Latifi für seine Kollision mit Guanyu Zhou.



Latifi, dessen F1-Karriere in fünf Rennen wohl enden wird, hat jetzt drei Punkte, für Perez waren es die ersten - beide sind also nicht von einer Sperre bedroht. Schwieriger ist die Frage, wann Perez' Punkte eigentlich verfallen: Am 2. oder am 3. Oktober 2023?



Denn das Vergehen des Red-Bull-Piloten fand am Sonntag (2.) statt, ausgesprochen wurden sie allerdings erst am Montag (3.) nach Mitternacht Ortszeit.



Ganz ehrlich: Wir kennen die Antwort darauf aktuell auch nicht, aber eine Rolle dürfte das auch nicht spielen. Denn ob die Punkte an einem Montag oder Dienstag verfallen, wenn ohnehin kein Fahrbetrieb ist, wird keinen Unterschied machen.



Die Übersicht der Strafpunkte