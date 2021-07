05:52

Verstappen: Wie ihm das Sim-Rennen geholfen hat

Apropos Max Verstappen: Der Niederländer hat gestern in einer Medienrunde in seiner Muttersprache über seinen Zustand gesprochen und verraten, dass er sich am vergangenen Wochenende im Rahmen eines 24-Stunden-Rennens (iRacing 24 Hours of Spa) schon auf das Rennwochenende in Ungarn vorbereitet hat.



Er war in einem Porsche 911 GT3 R des Teams Redline unterwegs und wurde Fünfter mit seinen Teamkollegen. "Manche Leute denken, dass ein Sim-Rennen nicht mit der Realität zu vergleichen ist, aber ich habe mein Bremspedal zu Hause ziemlich hart eingestellt, so dass ich bereits üben konnte, wie mein Knie oder mein Knöchel dagegenhalten würde."



Nachsatz: "Als ich also hier in Ungarn ins Auto stieg, musste ich nicht viel mehr Kraft aufwenden als zu Hause. Alles fühlte sich einfach gut an. Und meinem Nacken geht es auch gut, das ist toll."