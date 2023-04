Formel-1-Liveticker: Ferrari-Einspruch abgelehnt!

Was könnte Ferrari präsentieren?

Ferrari muss neue Erkenntnisse liefern, die den Stewards so noch nicht bekannt waren, damit man das "right to review", also das erneute Aufrollen des Falls aus Melbourne, erwirken kann.



Was könnten diese Erkenntnisse aber realistischerweise sein?



Nun, Ferrari könnte natürlich anführen, dass in der gleichen Startphase Pierre Gasly und Esteban Ocon ihren Crash hatten und keine Strafe bekommen haben, obwohl dieser Crash ein weiteres Chaos ausgelöst hat im Anschluss. Durchaus ein akzeptabler Grund, obwohl vielleicht ein anderer noch wichtiger werden könnte.



Logan Sargeant ist Nyck de Vries vor Kurve 1 hinten ins Auto gefahren und hat den Niederländer ins Kies gedreht. Dieser Fall wurde von Rennleiter Niels Wittich nicht an die Stewards weitergegeben, dementsprechend gab es keine Ermittlung und auch keine Strafe gegen den US-Amerikaner. Der Fall mit Carlos Sainz und Fernando Alonso ist meiner Meinung nach ziemlich vergleichbar, wenn nicht sogar gravierender.



Wenn Ferrari die FIA-Kommissare davon überzeugen kann, dass dieser Moment auch hätte ermittelt und bestraft werden müsste und diese das anerkennen, dann haben sie in meinen Augen gute Chancen, dass sie in die nächste Instanz vorrücken können.



Wir dürfen gespannt sein!