05:01

Sprintrennen wohl in Silverstone

Bislang hieß es, die Formel 1 wolle in Kanada, Italien und Brasilien die neuen Sprintrennen ausprobieren. Die 'Daily Mail' berichtet nun aber, dass es auf jeden Fall in Silverstone zum einem Sprintrennen kommen soll. Das habe Formel-1-Boss Stefano Domenicali bestätigt.



Allerdings merkten zuletzt bereits verschiedene Personen aus dem Paddock an, dass es noch einige offene Fragen gebe, die geklärt werden müssten, bevor man dem neuen Format zustimmen werde. Das soll heute bei einem Treffen in Bahrain passieren.



Domenicali selbst stellt klar, dass es zum Beispiel kein Podium geben werde - sehr wohl jedoch Punkte. Zudem soll das Rennen die Startaufstellung für das Hauptrennen am Sonntag bestimmen. "Silverstone wird ein Sprintrennen veranstalten", ist sich der neue Formel-1-Boss sicher.