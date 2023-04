Formel-1-Liveticker: Ferrari für Glock "die absolute Enttäuschung"

Was das Reglement sagt

Entscheidend ist in diesem Zusammenhang Artikel 58.11 im Sportlichen Reglement der Formel 1. Dort heißt es: "If track conditions are considered suitable to resume the sprint session or the race from a standing start, the message 'STANDING START PROCEDURE' will be sent to all Competitors [...]."



Frei übersetzt: Wenn die Strecke es zulässt, dann soll nach einer roten Flagge wieder stehend gestartet werden. Ansonsten greift Artikel 58.12: "If track conditions are considered unsuitable to resume the sprint session or the race from a standing start, the message 'ROLLING START PROCEDURE' will be sent to all Competitors [...]."



Einen fliegenden Start hinter dem Safety-Car gibt es demnach nur dann, wenn die Rennleitung die Bedingungen auf der Strecke als "ungeeignet" für einen stehenden Start einstuft. Fairerweise muss man nun sagen, dass das in Melbourne nicht der Fall war.



Heißt: Die Entscheidung, das Rennen (in beiden Fällen) mit einem stehenden Start wieder freizugeben, war per Reglement zu 100 Prozent korrekt.