Formel-1-Liveticker: Ferrari-Heimsieg wäre "unmöglich" gewesen

Red Bull: Singapur "eines der härteren Rennen"

Fünf Siege in Folge für Red Bull und Max Verstappen. Geht das auch in Singapur so weiter? "Es sollte eines der härteren Rennen sein", warnt Christian Horner und erklärt: "Es ist ein unebener Straßenkurs. Es ist also eine ganz andere Herausforderung."



Gleichzeitig erinnert er aber auch: "Wir waren in Spa schnell, in Zandvoort, in Monza und selbst in Budapest." Das seien ganz verschiedene Strecken, auf denen man überall gut performt habe. Auch in Singapur sollte man Red Bull also auf der Rechnung haben.



Einen Selbstläufer erwartet Horner aber nicht. Und wenn Verstappen bereits dort Weltmeister werden will, dann muss er das Rennen auf jeden Fall gewinnen. Ansonsten wäre die mögliche Entscheidung auf Suzuka vertagt.