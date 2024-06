Barcelona-Donnerstag in der Analyse: Fährt Red Bull allen um die Ohren?

Hamilton "optimistisch", aber vorsichtig

Kann Mercedes an diesem Wochenende an die starke Kanada-Performance anknüpfen? George Russell erklärt in diesem Zusammenhang: "Vor Kanada sind wir im Simulator gefahren und haben die neuen Upgrades ausprobiert."



"Es schien ein großer Schritt nach vorn zu sein, und ehrlich gesagt habe ich es nicht wirklich geglaubt, als ich im Simulator gefahren bin", so Russell. Doch in Montreal sei man dann tatsächlich auch auf der Rennstrecke schneller gewesen.



Russell warnt jedoch auch: "Wir hatten in Kanada auch einige Hinweise darauf, dass wir dort schnell sein würden, da die Kurven auf der gesamten Strecke sehr ähnlich sind." Barcelona werde daher nun "ein echter Test" werden.



"Wenn wir an diesem Wochenende schnell sein können, ist das ein gutes Zeichen für die Saison", so Russell. Auch Teamkollege Hamilton will das Rennen an diesem Wochenende unbedingt noch abwarten.



"Wir waren [mit dem Update] noch nicht auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke", erinnert er und betont: "Wir werden also sehen, wie es läuft. Aber ich bin optimistisch."