Formel-1-Liveticker: "Ferrari ist im Moment ein kleines Desaster"

McLaren: In Spa wieder ganz vorne dabei?

Die Strecke in Belgien dürfte dem MCL60 als Hochgeschwindigkeitskurs durchaus in die Karten spielen. Doch Teamchef Andrea Stella übt sich noch in Zurückhaltung und erklärt, dass es dort auch einige langsame Kurven gebe.



"Es gibt eine Menge Rundenzeit in Kurve 1, in der man 80 km/h fährt, in Kurve 8, die 100 [km/h] schnell ist, und in der letzten Schikane, in der man 90 km/h fährt", so Stella. Und in diesen langsamen Kurven habe McLaren noch immer zu kämpfen.



"In diesen drei Kurven sehen wir im Moment, dass wir Zeit verlieren", betont er und erinnert zudem daran, dass Spa wieder ein Sprintevent sein wird. Daher hat man nicht sehr viel Zeit, um das richtige Set-up zu finden.



"Wie schnell man sein Auto abstimmen kann, kann einen Unterschied für die Performance des gesamten Wochenendes ausmachen", so Stella. Wir sind gespannt, wo sich McLaren in Belgien einsortieren wird.