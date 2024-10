Mexiko in der Analyse: Verstappen-Norris-Duell überschattet Sainz-Sieg

Perez vor dem Aus?

Christian Horner hat Sergio Perez immer verteidigt. Doch selbst dem Red-Bull-Teamchef scheinen nun langsam die Argumente auszugehen, warum man auch in Zukunft am Mexikaner festhalten sollte.



"Wir arbeiten so gut wie möglich mit ihm zusammen und versuchen, ihn zu unterstützen. Wir haben alles getan, was wir konnten, um Checo zu unterstützen, und werden dies auch am kommenden Wochenende in Brasilien tun", betont Horner.



Doch irgendwann sei ein Punkt erreicht, an dem man nicht mehr viel tun könne. "Es kommt ein Zeitpunkt, an dem schwierige Entscheidungen getroffen werden müssen. Wir sind jetzt Dritter in der Konstrukteurswertung", so Horner.



Und es ist fraglich, ob sich daran mit Perez noch einmal etwas ändern wird. Denn der Mexikaner holte in den vergangenen vier Rennen insgesamt gerade einmal sieben Pünktchen.