Imola-Sonntag in der Analyse: George Russell sauer über Mercedes-Taktik

McLaren: Kein Glücksspiel für den Sieg

McLaren wird auf der Jagd nach Max Verstappen kein Glücksspiel betreiben, um an den Sieg zu kommen. Das sagt Teamchef Andrea Stella vor dem Rennen in Imola: "Wir hoffen und wünschen uns, dass wir nie in eine Situation kommen, in der wir die Würfel rollen lassen", sagt er. "Wir versuchen, logische und strategische Überlegungen anzustellen, um zu sehen, was der beste Ansatz ist, um das Ergebnis zu maximieren."



Er weiß, dass sich schon am Start die Möglichkeit für einen Angriff auf den Niederländer ergeben könnte: "Die Anfahrt zu Kurve 1 hier ist eine der längsten der Saison. Die Position in der Startaufstellung muss also nicht unbedingt die Position am Ende der ersten Runde sein", sagt er.



Doch selbst wenn man nicht in Führung liegt, gebe es noch einige Varianten: "Wir werden sehen. Generell gibt es einige strategische Optionen, denn die harten Reifen können relativ lange halten", so Stella.



"Man kann also früh stoppen, einen langen Run fahren und versuchen, mit dem Undercut zu arbeiten. Oder man kann später stoppen und muss dann vielleicht einige Leute überholen, aber mit frischeren Reifen."



"Es gibt ein paar Möglichkeiten. Wir werden sehen. Aber das Wichtigste ist, dass wir die Pace haben, um in der Lage zu sein, diese Optionen zu nutzen."