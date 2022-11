Formel-1-Liveticker: Ferrari mit dreifacher Bestzeit zum Abschied

Magnussen zuversichtlich für 2023

Der Däne befindet sich bereits in der Winterpause, er fährt heute nicht. Für 2023 hat er dafür durchaus Hoffnungen, dass es für Haas noch weiter nach vorne geht. "Dieses Jahr sind bei Haas viele gute Dinge passiert", so Magnussen.



In der Konstrukteurs-WM sprang man zwei Positionen nach vorne, "was eine gute Summe an Preisgeld für die Entwicklung in der Zukunft ausmacht", so der Däne, der zudem daran erinnert, dass man mit MoneyGram außerdem einen neuen Sponsor hat.



Auch von diesen zusätzlichen Einnahmen erhofft er sich in Zukunft "Performance". Doch aufgepasst: Mit Geld alleine hat in der Formel 1 bislang noch niemand etwas gewonnen ...