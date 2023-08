Formel-1-Liveticker: Ferrari mit Sonderlackierung in Monza

Lawson: Bessere Vorbereitung für Monza

Liam Lawson wird auch in Monza für AlphaTauri fahren, und diesmal bekommt der Neuseeländer sogar mehr Vorberietungszeit als in Zandvoort, wo er kurzfristig ab dem 3. Training für Daniel Ricciardo einspringen musste.



"In Monza wird es schön sein, sich voll und ganz auf das Wochenende vorzubereiten und alle Trainingssitzungen mitfahren zu können", sagt er, nachdem er vor einer Woche erst Donnerstagabend aus Japan eingeflogen kam, wo er am Wochenende zuvor noch ein Rennen hatte.



"Natürlich ist man immer so gut wie möglich auf solche Dinge vorbereitet, aber es ist so unwahrscheinlich, dass man nie wirklich damit rechnet, dass es passiert, und dann ist es doch passiert", sagt er.



"Die Unterstützung durch das Team war unglaublich. Sie haben alles getan, um mich in der begrenzten Zeit, die wir hatten, so gut wie möglich vorzubereiten. Sogar während des Rennens hat mich Pierre (Hamelin, Renningenieur; Anm. d. Red.) mit so vielen Informationen unterstützt und mich im Grunde genommen durch das Rennen geführt, was mir das Leben wirklich sehr erleichtert hat."



"Im Rennen wurden wir mit allen Bedingungen konfrontiert. Das war zwar schwierig, aber auch eine gute und positive Erfahrung, die mir geholfen hat, mich auf Monza vorzubereiten."



Für Monza hat man noch einige Dinge am Sitz verändert, damit sich Lawson im Auto wohler fühlt.



Doch auch so wird das Rennen für ihn eine weitere Herausforderung: "In Monza gibt es viel weniger Abtrieb, daran muss ich mich erst einmal gewöhnen. Da ich dort noch nie mit einem Formel-1-Auto gefahren bin, wird es eine ziemlich große Herausforderung sein, aber es ist eine eher einfache Strecke, die ich schon ein paar Mal gefahren bin."



"Unabhängig davon gibt es viel zu lernen, viel zu verbessern und viel aus Zandvoort mitzunehmen, um es für diese Woche zu nutzen."