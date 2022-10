Formel-1-Liveticker: Ferrari opfert Performance für die Zukunft

Ferrari: Anhalten und auf die Karte schauen

Seit dem Großen Preis von Österreich im Juli hat Ferrari kein Formel-1-Rennen mehr gewonnen. Zwar fährt man im Qualifying regelmäßig um und auf die Pole, doch in den Rennen heißt der Sieger die letzten sieben Mal Red Bull. Doch laut Performance-Ingenieur Jock Clear muss man auch auf das große Ganze schauen.



"Es war wichtig, dass wir uns vergewissern, dass wir in die richtige Richtung gehen", sagt er. "Sobald man sich fragt: 'Okay, sind wir beim Set-up den falschen Weg gegangen?', muss man sehr mutig sein."



"Man muss verstehen, wo man steht und kann es sich nicht leisten, so weiterzumachen. Wenn man sich verirrt hat, ist das Letzte, was man tun sollte, einfach die Straße entlang zu rasen und zu sagen: 'Mal sehen, was später passiert.' Haltet an und schaut auf die Karte. Und genau das haben wir getan, wir haben angehalten und auf die Karte geschaut."



"Und man könnte sagen, dass uns das in diesen fünf Rennen einige wertvolle Performance gekostet hat. Aber es wäre unklug, das nicht zu tun, denn die Zukunft ist immer da", so Clear.