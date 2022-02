Formel-1-Liveticker: Ferrari präsentiert den F1-75 für 2022

05:32

Verstappen: Bin kein Rekordjäger

Der Niederländer möchte immer gewinnen. Das heißt aber nicht, dass er zwangsläufig auch die Rekorde von Michael Schumacher und Lewis Hamilton brechen und irgendwann einmal acht WM-Titel gewinnen will. "Es ist in Ordnung, wenn ich es nie zu Nummer sieben oder acht schaffe", verrät Verstappen im Gespräch mit 'The Guardian'.



Seine Erklärung: "Du brauchst eine Menge Glück, um für so eine lange Zeit, in so einer dominanten Position zu sein." Davon kann zum Beispiel auch Sebastian Vettel ein Lied singen. Als er 2013 seinen vierten Titel in Serie gewann, war Hamilton gerade einmal einmaliger Weltmeister. Inzwischen hat sich das Blatt komplett gewendet.



Auch Verstappen weiß daher, wie schwer es wird, noch sechs oder sogar sieben weitere WM-Titel zu gewinnen - auch wenn er mit gerade einmal 24 noch einige Jahre Zeit hätte ...