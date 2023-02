Formel-1-Liveticker: Ferrari präsentiert den SF-23 von Leclerc und Sainz

Vasseur: WM wird nicht in Bahrain entschieden

2022 gewann Charles Leclerc zwei der ersten drei Saisonrennen - und hatte in der WM am Ende trotzdem keine Chance gegen Max Verstappen. Auch deswegen weiß Teamchef Frederic Vasseur: "Es wird nicht das Ende der Meisterschaft sein, wenn wir in Bahrain gewinnen oder verlieren."



Man müsse sich bewusst sein, "dass die Meisterschaft lang werden wird", sagt er und erinnert: "Es werden 23 Rennen, und die Meisterschaft wird nach Bahrain nicht in die eine oder andere Richtung entschieden sein." Sieht übrigens auch Leclerc so.



"Wenn wir das erste Rennen gewinnen, dann bedeutet das nicht, dass es bis zum Ende so weitergehen wird - und umgekehrt. Wenn wir ein schlechtes erstes Rennen, dann sollten wir nicht aufgeben", so der Monegasse.