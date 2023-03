Formel-1-Liveticker: Ferrari rätselt über großen Rückstand auf Red Bull

Sargeant: Saudi-Arabien wird schwieriger

Der Williams-Pilot beendete das Rennen am Sonntag auf P12 und damit als bester Rookie. "Ich habe eine Menge gelernt. Ich habe gezeigt, dass ich in der Lage bin, auf einem hohen Niveau gegen diese Jungs zu kämpfen", zeigt er selbst sich zufrieden.



"Aber ich erwarte in Zukunft noch Schwierigkeiten", stellt er nach seinem gelungenen Start auch klar, denn: "Ich weiß, wie schwierig es ist, weiter auf diesem Level zu performen - besonders auf ein paar Strecken, die ich noch nicht so gut kenne."



Denn durch den Wintertest hatte er viel Zeit, sich an den Kurs in Bahrain zu gewöhnen. Die kommende Strecke in Dschidda kennt er dagegen lediglich aus der Formel 2 - und punktete dabei in insgesamt fünf Rennen in den beiden Vorjahren nie.