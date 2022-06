Formel-1-Liveticker: Ferrari schon mit dem Rücken zur Wand?

Binotto: Montreal noch kein "Must-win-Rennen"

Nach zwei Ausfällen in den vergangenen drei Rennen ist Leclerc in der WM 34 Punkte hinter Verstappen zurückgefallen. In der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft fehlen Ferrari sogar schon 80 Zähler auf Red Bull.



Trotzdem betont der Teamchef, dass das anstehende Rennen in Kanada kein "Must-win" für die Scuderia sei. "Wir konzentrieren uns auf Rennen für Rennen und versuchen an jedem Wochenende, unser Potenzial zu optimieren", so Binotto.



Panik breche in Maranello nun nicht aus. Und in der Tat haben wir in dieser Saison ja schon gesehen, wie schnell sich das Blatt wenden kann. Denn nach Melbourne hatte Verstappen noch 46 Punkte Rückstand auf Leclerc.



Bei noch 14 Rennen ist also noch alles drin.