05:31

Neues Gerücht über Mercedes-Verkauf

Er hat es mal wieder getan. Ex-Formel-1-Teamchef Eddie Jordan behauptet in der 'Mail on Sunday', dass das Mercedes-Werksteam verkauft werden könnte. Für 700 Millionen Pfund (rund 755 Millionen Euro) soll das Team an Ineos verkauft werden. "Der Name Ineos ist sowieso bereits auf der Seite des Autos, und es gibt diese technologische Partnerschaft. Für Mercedes ist das ein guter Ausweg", so Jordan.



Das Team werde in Zukunft den Namen Ineos tragen, wobei Mercedes allerdings 30 Prozent der Anteile behalten werde. Der Verkauf wäre laut Jordan dann auch gleichbedeutend mit dem Aus von Toto Wolff in Brackley. Von Mercedes selbst heißt es, dass man Gerüchte und Spekulationen grundsätzlich nicht kommentiere. Doch wie wahrscheinlich ist ein solches Szenario?



Realistischer könnte ein Variante sein, bei der Ineos lediglich einen Anteil des Teams erwirbt, es aber nicht komplett aufkauft. 60 Prozent am Team gehören aktuell Mercedes, 30 Prozent Toto Wolff und die restlichen zehn Prozent gehörten ursprünglich Niki Lauda. Es könnte sein, dass Ineos die einstigen Lauda-Anteile aufkauft und möglicherweise weitere von Mercedes und Wolff übernimmt.