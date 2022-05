Formel-1-Liveticker: Ferrari sollte "ein paar Ersatzteile mehr mitnehmen"

Monaco: Vorteil für Leclerc?

Wer in Monaco auf Pole steht, der hat bereits die halbe Miete für den Sieg. Das könnte in diesem Jahr ein Vorteil für Lokalmatador Leclerc sein, der in vier der sechs Saisonrennen von der Poleposition startete. Je eine Pole holten Verstappen und Perez.



Auf der anderen Seite steht der "Monaco-Fluch" des Ferrari-Piloten. Denn tatsächlich schaffte es Leclerc in Monaco noch nie ins Ziel! Das war bereits in seinen ersten beiden Versuchen 2018 und 2019 so, 2020 fiel der GP wegen Corona dann aus.



Im vergangenen Jahr stand Leclerc auf Pole, konnte dann aber nicht starten, weil er am Ende von Q3 gecrasht war. Und auch in diesem Jahr ging der Fluch weiter, als er kürzlich einen historischen Ferrari von Niki Lauda zerlegte.



Zumindest am Qualifying sollte es in diesem Jahr nicht scheitern. Aber bei Leclerc bisheriger Monaco-Bilanz scheint alles möglich ...