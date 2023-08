Formel-1-Liveticker: Ferrari sollte sich "nicht über dritte Plätze freuen"

Perez: Mir ist egal, was andere über mich schreiben

Vor allem in den sozialen Medien wird in diesem Jahr viel über den Mexikaner geschrieben. Dabei geht es vor allem darum, ob er sein Cockpit bei Red Bull 2024 behalten sollte. Ihm ist die Gerüchteküche allerdings ziemlich egal.



"Ehrlich gesagt verfolge ich die sozialen Medien nicht so sehr", betont er und erklärt: "Ich lese nicht wirklich, was Leute über mich oder meine Karriere oder was auch immer schreiben. Ich weiß, zu was ich in der Lage bin."



Er erinnert daran, dass er "vor einige Monaten" noch Rennen gewonnen hat. Es sei immer "sehr leicht", irgendwelche Dinge zu schreiben, das sei in den meisten Sportarten so. Als Sportler müsse man eben damit umgehen und einfach seine Leistung bringen.