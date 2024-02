Formel-1-Liveticker: Ferrari stellt den SF-24 für die Saison 2024 vor

Sainz: Haben an vielen kleinen "Details" gearbeitet

Leclercs Teamkollege betont vor seiner letzten Ferrari-Saison: "Wir haben viele Stunden investiert und viel Wert auf viele kleine Details an diesem Auto gelegt, die uns dieses Jahr hoffentlich einen kleinen Vorteil verschaffen."



"Ich gehe wirklich ungern auf Einzelheiten ein, wie sich das Auto im Simulator anfühlt, denn das ist natürlich etwas sehr Privates für das Team. Aber ja, [das Auto] fühlt sich definitiv anders an", verrät Sainz.



"Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Schritte in die richtige Richtung gemacht haben. Ob das ausreicht oder nicht, wird die Zeit zeigen", so Sainz, der betont: "Wenn wir in diesem Jahr wirklich um den Weltmeistertitel kämpfen wollen, müssen wir uns in jedem einzelnen Bereich des Autos verbessern."