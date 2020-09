05:37

Tost: Glaube nicht, dass Gasly wechseln möchte

Wie geht es weiter für Pierre Gasly? Der Franzose zeigt in diesem Jahr starke Leistungen. Eine Rückkehr zu Red Bull Racing ist allerdings unwahrscheinlich. Ist Red Bull daher eine Sackgasse für seine Karriere? AlphaTauri-Teamchef Franz Tost glaubt jedenfalls nicht, dass sich Gasly nach einem neuen Arbeitgeber umsehen wird. "Pierre ist vertraglich an die Red-Bull-Familie gebunden", erinnert er.



"Wenn wir gut performen, wenn wir ihm ein gutes Auto geben, dann glaube ich nicht, dass er in Betracht ziehen wird, das Team zu verlassen. Wir haben ein sehr gutes Paket beisammen, und es gibt nicht so viele Teams, die so viel schneller sind, dass er sich einen Teamwechsel wünschen würde. Vor allem nicht im Moment. Er lernt immer noch dazu. Er ist seit einem Jahr wieder zurück und fühlt sich bei AlphaTauri immer wohler und integrierter", so Tost.