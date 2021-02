05:30

Stroll: Vettel wird so schnell wie früher sein

Der viermalige Weltmeister wird in diesem Jahr für Aston Martin fahren. Dort freut sich Teambesitzer Lawrence Stroll bereits auf seinen Neuzugang. "Er ist unglaublich motiviert, ein Teil von Aston Martins Rückkehr in die Formel 1 zu sein. Man wird nicht viermal Weltmeister und vergisst dann, wie man fährt. [...] Ich habe keine Zweifel daran, dass er so schnell wie zuvor sein wird", so Stroll gegenüber 'Press Association'.



Vettel zurück zu alter Stärke? Da hätten wir aus deutscher Sicht natürlich nichts dagegen!