Baku-Qualifying in der Analyse: Ein Sektor macht den Unterschied!

Alfa Romeo: Es geht in die richtige Richtung

P14 und P16 am Ende für Bottas und Zhou. "Wir fühlten uns konkurrenzfähiger als in Melbourne und Dschidda, was ein positiver Schritt in die richtige Richtung ist, auch wenn es noch nicht genug war, um es in Q3 zu schaffen", so Bottas.



Der Finne betont dennoch: "Das Set-up fühlte sich gut an, und ich fühlte mich wohl im Auto." Das "Potenzial" für Samstag und Sonntag sei also da. Teamkollege Zhou erklärt, er sei "wirklich nah" an Q2 dran gewesen. Ihm fehlten nur 0,020 Sekunden.



Über den knappen Rückstand ärgere er sich, "aber so ist es im Rennsport manchmal", weiß er. Auch der Chinese bestätigt, dass sich das Auto zumindest im Training gut angefühlt habe. Nur im Qualifying sei das gute Gefühl dann weg gewesen.



"Insgesamt war es ein schwieriger Nachmittag für mich, denn ich kämpfte während der gesamten Session mit dem Grip", verrät er. Mal schauen, ob es morgen oder am Sonntag trotzdem noch zu Punkten reicht.