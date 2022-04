Formel-1-Liveticker: Ferrari vorerst ohne großes Update

Saisondebüt für Sebastian Vettel

Wie es sich gehört, fängt für Sebastian Vettel die Formel-1-Saison in Melbourne an ;) Der Deutsche ist nach einer überstandenen Corona-Infektion wieder zurück und wird in Australien sein Saisondebüt geben. Nico Hülkenberg muss hingegen wieder mit der zweiten Reihe Vorlieb nehmen, soll sich aber zumindest in der näheren Umgebung von Australien aufhalten.



Der Weg nach Down Under wäre von Deutschland aus aber auch ein ziemlich weiter, sollte wieder ein spontaner Einsatz notwendig sein.



Die von Hülkenberg angefangenen Motorenkontingente führt Vettel übrigens einfach weiter, denn die gelten für ein Auto, nicht für einen bestimmten Fahrer.

Foto: Motorsport Images

